ufficiale Juve Stabia, esonerato mister Sottili. E' addio anche con il Ds Rubino

Non solo mister Stefano Sottili, a pagare il momento altalenante della Juve Stabia sarebbe stato anche il Ds Raffaele Rubino: le notizie emerse nella mattinata trovano ora conferma direttamente dalla Campania, con il club che ha fatto sapere di aver esonerato i due profili.

Primo comunicato, quello che annuncia l'addio con l'allenatore: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver sollevato Stefano Sottili dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Ringraziandolo per la professionalità profusa, la Società augura a Sottili le migliori fortune umane e professionali.

Si comunica, inoltre, che il nome del nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore".

Di seguito, quello per il dirigente: "La S.S. Juve Stabia comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Raffaele Rubino.

Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per il futuro".