ufficiale Juventus U23, Brambilla il nuovo allenatore. A Montero va invece l'Under 19

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:25 Serie C

Passaggio nel professionismo per Massimo Brambilla, che dopo un lungo corso all'Atalanta nel settore giovanile approda alla Juventus U23, come nuovo tecnico dei baby bianconeri. A proposito di giovanili, gradito ritorno alla Vecchia Signora: Paolo Montero è il nuovo tecnico dell'Under 19.

Ecco il comunicato:

"Due importanti novità. Le panchine dell’Under 23 e dell’Under 19, per la prossima stagione, saranno affidate rispettivamente a Massimo Brambilla e Paolo Montero. Un nuovo inizio per entrambi, con obiettivi comuni: portare avanti un progetto lungimirante e far crescere i giovani".