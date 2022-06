ufficiale Juventus U23, rinnova il giovane Ntenda. Il difensore firma fino al 2024

Rinnovo di contratto per il giovane Jean-Clauder Junior Ntenda. Come annuncia il profilo Twitter della formazione bianconera, il terzino classe 2002, in scadenza a fine mese, ha firmato un prolungamento fino al 2024. Il ragazzo ha già collezionato quattro presenze - due in campionato e due in Coppa Italia di C - con la maglia dell’Under 23.