Ufficiale Juventus NG, saluta Jean-Claude Ntenda: il terzino passa in prestito al Sion

vedi letture

Jean-Claude Ntenda seguirà Tommaso Maressa chiudendo la stagione 2023/2024 in terra elvetica.

È ufficiale, infatti, il suo passaggio in prestito al Sion, attualmente al primo posto nella seconda divisione svizzera proprio dove c'è anche il Bellinzona – al momento quinto in classifica – dove giocherà Tommaso Maressa.

Cinque le apparizioni quest'anno di Jean-Claude in Next Gen, arricchite da un bellissimo gol contro la Pro Vercelli in Coppa Italia Serie C.

Ntenda saluta momentaneamente i nostri colori dopo quasi 50 presenze tra Primavera e Next Gen.

Buona fortuna per questa nuova esperienza!