La Juve Stabia blinda mister Pagliuca. Contratto prolungato fino al 2025

Serie C

Oggi alle 16:27 Serie C

È con una nota ufficiale che la Juve Stabia "comunica il prolungamento del contratto con mister Guido Pagliuca fino al 30 giugno 2025.

Pagliuca, che incarna alla perfezione lo spirito di crescita e sviluppo del Nostro club, proseguirà il suo cammino con i colori giallo e blu tatuati addosso".

Ricordiamo che la formazione campana, al momento attuale, sta guidando il Girone C di Serie C: capolista con 32 punti centrate in 15 gare.