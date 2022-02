ufficiale Latina, c'è l'accordo con Giorgini per il rinnovo: nuova scadenza al 2024

Fresco di rinnovo Andrea Giorgini, che ha prolungato per due anni il contratto che lega il calciatore al Latina.

Ecco il comunicato del club pontino:

"Il Latina Calcio 1932 comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Giorgini per il prolungamento del contratto fino al 2024. Dopo essere stato tra i protagonisti della cavalcata in serie D, culminata con la conquista dei play off, il difensore classe 2002 si è confermato su alti livelli anche in serie C convincendo il club a puntare su di lui anche nelle prossime stagioni. Un rinnovo che testimonia la volontà del club nerazzurro di proseguire in un percorso di crescita che vede al centro giovani di valore come lo stesso Giorgini, prelevato definitivamente dall’Alma Juventus Fano la scorsa estate".