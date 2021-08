ufficiale Latina, sarà Di Donato l'allenatore per il prossimo campionato di Serie C

Il Latina Calcio 1932 ha definito ed ufficializza l’arrivo del tecnico Daniele Di Donato. Il nuovo allenatore nerazzurro ha sottoscritto in mattinata il contratto che lo legherà al club pontino. Domani, giovedì 12 agosto, alle ore 15 presso la sala stampa ‘Amodio’ dello stadio Francioni, si terrà la conferenza stampa di presentazione del trainer chiamato a guidare la formazione nerazzurra nel prossimo campionato di Serie C.

Insieme a mister Di Donato sarà presente lo staff tecnico: il vice Daniele Bedetti e Nicola Albarella, riconfermato in qualità di preparatore atletico. il preparatore dei portieri invece è in fase di definizione e nelle prossime ore sarà contrattualizzato.

L’allenatore di Giulanova, classe 1977, vanta una carriera di assoluto livello da calciatore professionista, caratterizzata dall’esperienza in serie A con il Siena nella stagione 2004/2005 e un gran numero di presenze tra i cadetti con le maglie del Torino, del Palermo, dell’Arezzo, dell’Ascoli e del Cittadella. In totale più di 550 presenze considerando anche le annate in C con Castel Di Sangro, Siena, Lodigiani e Arezzo.

Da allenatore, dopo aver guidato le giovanili del Modena, ha avuto trascorsi nella Jesina, nell’Arzignano (con cui ha ottenuto la promozione in C) e nell’Arezzo. Nell’ultima annata è stato alla guida della Vis Pesaro in Lega Pro.

Il primo impegno ufficiale con il Latina Calcio 1932 è previsto sabato 21 agosto nella sfida di Coppa Italia a eliminazione diretta che si giocherà a Torre del Greco contro la Turris. Una settimana più tardi l’esordio in campionato a Palermo, proprio contro una delle formazioni in cui Di Donato ha militato da calciatore, dalla stagione 2000/2001 a quella 2003/2004.