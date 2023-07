ufficiale Mantova, arriva l'ex Reggiana Muroni. Accordo biennale

Mattia Muroni è un calciatore del Mantova! Centrocampista di origini sarde cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, è reduce dalla vittoria del campionato di serie C con la maglia della Reggiana (24 presenze e 1 gol realizzato nella passata stagione). In precedenza è stato protagonista con le maglie del Modena, dell’Olbia e del Tuttocuoio, sempre in serie C. Complessivamente in carriera ha già collezionato oltre duecento presenze, “condite” da otto reti.

Mattia Muroni ha sottoscritto un contratto di durata biennale con scadenza fissata al 30.06.2025.