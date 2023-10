ufficiale Novara, è Gattuso il nuovo tecnico: contratto fino al 2025 per l'ex Como

vedi letture

Tutto come previsto a Novara: sarà Giacomo Gattuso, ex Como, il nuovo allenatore del club piemontese. È infatti arrivato l'annuncio del club sui propri canali ufficiali:

"La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo, fino a giugno 2025, con Giacomo Gattuso, quale guida tecnica della prima squadra.

Una vita in azzurro, 17 anni a Novara, prima indossando gli scarpini, poi vestendo i panni dell’allenatore delle giovanili. Vince due titoli nazionali “Dante Berretti”, nel 2009-10 e nel 2014-15, e un Campionato Primavera 2 nel 2017-18, rispondendo sempre presente alle chiamate della prima squadra nel momento del bisogno. Nel 2020 il trasferimento a Como, dove inizia la stagione da allenatore in seconda in Serie C, per poi divenire in corsa la guida tecnica della squadra, portandola al primo posto finale e conquistando la promozione diretta in Serie B. Siede sulla panchina del Como anche la stagione successiva in cadetteria, raggiungendo una salvezza tranquilla.

A mister Gattuso il bentornato a Novara da parte del Club".