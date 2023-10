ufficiale Novara, finisce l'era Buzzegoli. L'allenatore è stato esonerato dal club azzurro

vedi letture

La notizia era già nell'aria, ora arriva anche l'ufficialità. Con un comunicato diramato attraverso i propri canali, infatti, il Novara "comunica che Daniele Buzzegoli è stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. Insieme a lui, lascia anche Paolo Conforti, allenatore in seconda.

A mister Buzzegoli vanno i più sinceri ringraziamenti per il grande impegno e la passione mostrati fin dal primo giorno di questa nuova avventura. Quasi duecento presenze e sette anni insieme non si dimenticano.

Il Club gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Il mister lascia la squadra azzurra al penultimo posto della classifica del Girone A di Serie C, con zero vittorie in otto turni e un solo punto nelle quattro gare casalinghe giocate.