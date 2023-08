ufficiale Novara, triplo colpo. Arrivano Prinelli, Catania e Donadio

Triplo innesto per il Novara, che ha annunciato il tesseramento del centrocampista Luca Prinelli (20 anni) e degli attaccanti Lorenzo Catania (24) e Christian Donadio (22), quest'ultimo in arrivo dal Borgosesia.

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per il tesseramento, fino a giugno 2025, di Luca Prinelli. Cresce nelle giovanili di Inter prima e Monza poi, giocando coi brianzoli fino alla primavera 2, dove in due stagioni sigla ben 10 gol in 30 presenze da centrocampista. Calciatore con grande dote fisica, grazie alla sua altezza, e propensione al gol, qualità già viste nelle prime amichevoli stagionali. Anche lui partito con la squadra già per il ritiro in Valle d’Aosta, durante questo periodo di prova ha convinto dirigenza e staff azzurri.

La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per il tesseramento, fino a giugno 2025, di Lorenzo Catania. Attaccante nato e cresciuto a Milano, fa tutta la trafila nel vivaio rossonero prima di fare esperienza tra i grandi con La Spezia e Accademia Pavese. Nelle ultime due stagioni gioca con l’ACR Messina in Serie C, collezionando 43 presenze e 6 reti.

La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per il tesseramento, fino a giugno 2024, di Christian Donadio. Attaccante che si è già messo in mostra durante le prime gare amichevoli degli azzurri come esterno nel tridente offensivo. Suoi entrambi i gol che hanno deciso la sfida con la Giana Erminio. Cresce nelle giovanili del Renate, fa il suo esordio in Serie D a diciannove anni, categoria nella quale brilla nella passata stagione, siglando 8 reti con la maglia del Borgosesia. Anche lui ha convinto il ds Di Battista e mister Buzzegoli in questo periodo di prova ed ora è ufficialmente un calciatore del Novara FC".