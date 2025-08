Dybala e Soulé in aiuto a Massara per Echeverri: il punto sulla trattativa col City

La Roma continua nella ricerca di un giocatore offensivo da aggiungere alla batterie di trequartisti a disposizione di Gasperini e oggi gli occhi della società giallorossa sono untati soprattutto su due giocatori: uno è Eguinaldo dello Shakhtar, l'altro è Claudio Echeverri del Manchester City.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul talento argentino che ha rifiutato il prestito al Girona col preciso intento di vestire la maglia giallorossa, attratto com'è dalla possibilità di giocare con gli amici Soulé e Dybala. Proprio i due connazionali, si legge, stanno lavorando dietro le quinte per dare una mano al ds Massara in questa complessa trattativa.

Al momento le parti stanno ragionando su un prestito con diritto di riscatto per la Roma da circa 33 milioni di euro, con controriscatto in mano al Manchester City da 40 milioni di euro. Trattativa non facile, ma l'apertura da parte del club inglese c'è. Nelle scorse ore, lo stesso Gasperini interrogato sulla questione ha così sviato: "Non parlo mai di singoli giocatori che non sono nostri, non ho mai fatto nomi. Ho grande rispetto per l'area scouting della Roma, che è di livello. Io a volte posso dare dei suggerimenti, ma la linea è chiara: a me piacciono i giocatori bravi".