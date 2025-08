Napoli, McTominay: "Non siamo i migliori. In Italia tanti club forti e molto attrezzati"

Lunga intervista e tanti temi toccati, quella di Scott McTominay a Il Mattino, con l'MVP dello scorso campionato che ha tracciato anche gli obiettivi per la prossima stagione del Napoli: "Vincere è possibile sempre, a inizio stagione è un sogno di tutti. Ma sappiamo anche quanto sia difficile. Quante partite avremo, quanti ostacoli potremo incontrare. L’unica ricetta sarà pensare una partita alla volta, una alla volta. Ma state certi che ogni calciatore che entra dalla nostra porta lo fa per vincere".

Vi sentite la squadra più forte?

"Assolutamente no. Nel nostro mondo le cose cambiano così repentinamente da dover conservare la consapevolezza di non essere mai i migliori. Ci sono così tante squadre forti e attrezzate in Serie A. E poi non basta essere la miglior squadra o avere il miglior calciatore per poter vincere".

Ci sarà anche la Champions.

"Stavolta con ancora più partite dell’ultima volta. Devi vincere il maggior numero di partite possibili. Ma la Champions è diversa, diversi avversari e diversi anche i sentimenti che provi andando in campo. Non avremo più una sola gara a settimana. L’allenatore potrà alternarci in campo. Ci vorrà molta concentrazione nella preparazione delle gare".

Quale sarà l'obiettivo del Napoli in Europa?

"Il primo obiettivo sarà non farsi distrarre. Pensare sempre alla prossima gara, una alla volta. So che all’inizio della stagione tutti pensano “Dobbiamo vincere, dobbiamo farlo di nuovo, dobbiamo fare questo o quello”, ma in realtà noi dobbiamo concentrarci solo sulla nostra mentalità. Quella che abbiamo costruito nel primo anno insieme. Oggi dobbiamo pensare solo agli allenamenti, al ritiro, al campo. Dobbiamo finire questa preparazione al meglio e poi dimostrare quello che sappiamo fare quando ne avremo l’occasione in campo".