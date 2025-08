Lazio, Cancellieri supera Noslin nelle gerarchie. Si valutano offerte per Lazzari e Hysaj

L’estate della Lazio continua tra prove tattiche sul campo e immobilismo sul mercato. A Formello si lavora, ma con l’amaro in bocca: al momento, i biancocelesti restano l’unica squadra di Serie A senza innesti ufficiali causa blocco sul mercato. Intanto, si valutano i tagli da fare in lista, e l’attenzione si sposta sui giocatori in bilico.

Cancellieri è tra i più osservati. Il classe 2002 ha impressionato Sarri nell’amichevole col Galatasaray e sembra aver superato Noslin nelle gerarchie. Tuttavia, il suo futuro resta incerto: è seguito da diversi club, tra cui Cagliari e Pisa, e la Lazio punta a una cessione a titolo definitivo per almeno 10 milioni. Diversa la situazione di Noslin, per cui una cessione significherebbe minusvalenza: Formello attende proposte dalla nuova agenzia Wasserman.

In uscita anche Gigot, quinto centrale nelle gerarchie: per lui si muovono club in Qatar e a Dubai, con la Lazio disposta a trattare per 3-4 milioni. Tra i terzini, si valutano offerte per Lazzari e Hysaj, mentre Pellegrini dovrebbe restare come vice Tavares. Basic, Fares e Kamenovic restano ai margini: non si allenano col gruppo e Fabiani lavora a una buonuscita. Intanto si monitora Isaksen, in fase di riatletizzazione dopo la mononucleosi: Sarri lo aspetta per dargli un ruolo chiave nella nuova stagione. Lo scrive Il Messaggero.