Roma, Dovbyk non ha convinto e può partire. L'ucraino offerto anche a Juve e Milan

Artem Dovbyk è ufficialmente tra i partenti. L’attaccante ucraino, superato nelle gerarchie da Ferguson, non rientra più nei piani principali della Roma, scrive Il Messaggero. Il club giallorosso è disposto ad ascoltare offerte a partire da 30 milioni di euro per evitare una minusvalenza, ma al momento sul tavolo non sono arrivate proposte concrete. Leeds e West Ham si sono informati, mentre il giocatore - si legge sul quotidiano - è stato offerto a Milan e Juventus, senza sviluppi significativi. Anche il Besiktas ha mostrato interesse.

In caso di addio, il primo nome per sostituire Dovbyk è Nikola Krstovic. Il centravanti del Lecce ha già dato il suo assenso al trasferimento, desideroso di compiere un salto di qualità e misurarsi in campo europeo. La valutazione iniziale di 35 milioni fatta da Corvino è già scesa a 25 e potrebbe abbassarsi ulteriormente con l’inserimento di giovani della Primavera nell’operazione.

Sempre per quanto riguarda le cessioni: è ufficiale la partenza di Solbakken, che lascia la Roma per il Nordsjaelland per un milione di euro. In uscita anche Kumbulla, seguito dall’Espanyol, disposto a prenderlo anche in prestito. Hermoso piace all’Atalanta, ma l’ingaggio da 3 milioni più bonus frena l’operazione. Bloccata per il momento la cessione di Cherubini alla Sampdoria, che prima attende che la Roma chiuda un rinforzo in attacco. I blucerchiati seguono anche Darboe.