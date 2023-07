ufficiale Pergolettese, gradito ritorno in difesa. In gialloblù si vede di nuovo Bignami

vedi letture

Serie C

ieri alle 21:19 Serie C

Gradito ritorno in casa Pergolettese, con il club che in difesa tessera Riccardo Bignami, già in Lombardia nel 2020.

Ecco il comunicato:

"L’U.S.PERGOLETTESE, comunica di aver tesserato nel proprio organico il difensore centrale classe 2000, RICCARDO BIGNAMI. Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, fino raggiungere il ruolo di titolare nella formazione Primavera, nel 2020 il passaggio alla Pergolettese. Arrivato con grandi prospettive, purtroppo, per un infortunio e successivo intervento chirurgico, ha dovuto saltare quasi totalmente la stagione. Poi il recupero e la riabilitazione prima del passaggio per due stagioni in serie D al Fanfulla nel ‘21/’22 e ‘22/’23 con 17 presenze e 1 rete la prima e 32 presenze con 3 reti la seconda. Presente sin dal primo giorno di raduno, adesso il ritorno ufficiale alla Pergolettese.

A Riccardo un ben tornato con i gialloblù".