ufficiale Piacenza, risoluzione consensuale con Biancheri

"Piacenza Calcio 1919 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore Pietro Biancheri. A Pietro va il ringraziamento di tutta la Società per l’impegno profuso in maglia biancorossa ed un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera". Con questa nota il club emiliano ha annunciato l'addio con la punta classe 2002 che ha collezionato appena quattro presenze in questa stagione.