ufficiale Pordenone, un altro colpo per i neroverdi. Triennale per il difensore Ingrosso

Serie C

ieri alle 18:04 Serie C

Dall'attacco alla difesa. Dopo Tomi Petrovic, il Pordenone fa sapere ingaggiato anche il difensore classe 2000 Gabriele Ingrosso che - come il collega - si lega ai friulani con contratto triennale.

Ecco il comunicato:

"Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Gabriele Ingrosso. Il calciatore, classe 2000, arriva dalla Virtus Francavilla a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2025.

Ingrosso, originario di Lecce, è un mancino di notevole corsa e tecnica, impiegabile come esterno tutta fascia. Ha iniziato la sua carriera nei professionisti con la maglia dell’Imolese nell’annata di C 2019/20. In quella successiva si è diviso fra la stessa Imolese e il Gubbio. Nello scorso campionato è stato grande protagonista con la Virtus Francavilla, a cui ha dato un importante contributo con 33 presenze e 4 assist".