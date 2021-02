tmw Cavese, il mercato non è concluso: si pensa a l'ex Livorno Mazzeo

Con lo svincolo formalizzato ieri, Fabio Mazzeo, ora a tutti gli effetti ex Livorno, può accasarsi altrove e per lui, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sono aperte le porte della Serie C. L'attaccante infatti è finito nel mirino della Cavese, che intende ulteriormente puntellare la rosa, già rivoluzionata con l'arrivo del Ds Lamazza lo scorso 11 gennaio.