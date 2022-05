ufficiale Pro Sesto, si conclude il rapporto con Colombo: non sarà più il Ds

vedi letture

Serie C

ieri alle 14:49 Serie C

Dopo la salvezza conquistata, si conclude il rapporto tra la Pro Sesto e il Ds Jacopo Colombo: a renderlo noto la società.

Ecco il comunicato:

"Pro Sesto 1913 comunica l’interruzione della collaborazione con il Direttore Sportivo Jacopo Colombo.

Tanti anni di battaglie combattute con passione e grande cuore non si potranno mai dimenticare e la Pro Sesto sarà sempre riconoscente ad un uomo che ha fatto la storia di questa Società come giocatore e come dirigente.

Tutta la Società ringrazia Jacopo Colombo per il lavoro svolto durante i numerosi anni vissuti in biancoceleste e gli augura le migliori fortune personali e professionali".