Pro Vercelli, è addio con Lerda. Le parti hanno deciso di non proseguire il rapporto

Serie C

ieri alle 21:19

Non sarà Franco Lerda a guidare la Pro Vercelli nella prossima stagione. Le parti hanno infatti deciso di non proseguire il rapporto iniziato lo scorso dicembre e che aveva portato il club piemontese a qualificarsi ai play off chiudendo la stagione al settimo posto. Questa la nota del club:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 e Franco Lerda hanno deciso di non proseguire l’esperienza professionale insieme. Il Club vuole ringraziare mister Lerda e suo figlio e collaboratore Mattia per il lavoro svolto con grande dedizione e professionalità. Ad entrambi vanno gli auguri per le migliori fortune nel prosieguo della loro carriera lavorativa".