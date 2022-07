ufficiale Reggiana, Terra entra nell’Area Tecnica del club. Collaborerà col DS Goretti

Volto nuovo nell'area tecnica della Reggiana, nella quale entra a far parte Ernesto Terra: l'ex calciatore collaborerà con il Ds granata Roberto Goretti.

Ecco il comunicato:

"L’AC Reggiana annuncia che Enesto Terra entra a far parte dell’Area Tecnica del club, con il ruolo di collaboratore del DS Roberto Goretti.

Nato ad Atri (TE) nel 1978, ex - calciatore con alle spalle una lunga carriera trascorsa in gran parte in Serie B e C con le maglie di Sora, Catania, Pescara, Atalanta, Arezzo, Grosseto e Sorrento, Terra è al lavoro quotidianamente a fianco dei calciatori granata e dello staff tecnico di mister Aimo Diana".