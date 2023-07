ufficiale Renate, ecco il difensore Auriletto dall'Avellino. Ha firmato per tre stagioni

Il Renate ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo dall'Avellino di Simone Auriletto, centrale difensivo classe '98 che ha firmato un contratto triennale con opzione per la stagione successiva.

"Cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha già accumulato un'ottima esperienza in questa categoria, per aver indossato le maglie di Reggina, Matera e soprattutto ProVercelli, con cui in quattro stagioni (di continua crescita personale) mette insieme quasi un centinaio di presenze. Nell'ultimo campionato, in forza ai lupi dell'Irpinia, totalizza 32 presenze (con 1 gol)". Questo il profilo del giocatore come si legge nella nota.