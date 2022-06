ufficiale Sangiuliano, confermato mister Ciceri anche in C. Il pres: "Mi sembrava scontato"

In vista della prossima stagione in Serie C, il Sangiuliano City conferma ufficialmente in panchina Andrea Ciceri, l'allenatore della storica promozione. "Non c’è mai stata nessuna altra ipotesi o tanto meno dubbio sul fatto che fosse Ciceri il nostro allenatore anche in C – assicura il presidente Luce - tanto più che mi era sembrata quasi scontata anche la comunicazione ufficiale che però è giusto fare, soprattutto dopo che ci sono giunte all’orecchio voci che personalmente ho preso sul ridere, ma che evidentemente hanno lo scopo di destabilizzare ad arte un ambiente che invece è molto sereno, motivato come non mai e pronto per iniziare questa nuova fantastica avventura nel calcio professionistico, arrivata al culmine di un’annata che ritengo meravigliosa sotto ogni punto di vista".