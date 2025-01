Ufficiale Sangiuliano City, ecco Vianni dall'Entella. Arriva in prestito fino a giugno

vedi letture

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Sangiuliano City "comunica di aver raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, delle prestazioni sportive del calciatore Samuele Vianni. Nato a Pontedera, il 5 luglio 2001, attaccante centrale è cresciuto nel settore giovanile di Virtus Entella, Napoli e Torino, prima di vestire le maglie di Trento, Piacenza, Nuova Florida e Mestre tra Serie C e D. Al suo attivo anche la vittoria del campionato di Serie C con la Virtus Entella nella stagione 2018/2019. Da oggi è a disposizione di mister Parravicini".