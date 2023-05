ufficiale Siena, si dimette il direttore generale Salvini. Lo attende l'Avellino

Serie C

ieri alle 18:33

"Acr Siena 1904 SpA comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del Direttore Generale Ernesto Salvini. La Società prende atto della decisione del dirigente sportivo e comunica, tuttavia, che era già al lavoro per la modifica del nuovo organigramma in vista della stagione sportiva 2023/24". Con questa nota il club toscano ha annunciato l'addio del dirigente che dovrebbe approdare ad Avellino.

