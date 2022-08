ufficiale Slitta al 4 settembre il via del campionato di Serie C 2022-2023

vedi letture

Slitta ufficialmente al 4 settembre il via del campionato di Serie C, inizialmente previsto il 28 agosto: come noto, dopo l'esclusione dal torneo, il Campobasso ha agito per vie legali, arrivano fino al Consiglio di Stato, che discuterà il 25 agosto la situazione.

Ecco la nota ufficiale:

AGGIORNAMENTO DATE COMPETIZIONI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

Il Presidente della Lega Pro, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C e il rinvio della 1a giornata di andata del Campionato Serie C 2022-2023 come di seguito riportato:

CAMPIONATO SERIE C 2022–2023

1a giornata di andata 4 settembre 2022 anziché 28 agosto 2022

Si comunica che i calendari di ciascuna delle competizioni organizzate dalla Lega Pro saranno resi noti con successivi comunicati ufficiali.