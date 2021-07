ufficiale Teramo, Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo

Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo del Teramo. Lo sta presentando in questi minuti il presidente Franco Iachini in conferenza stampa. Addio quindi con Sandro Federico, oramai in scadenza di contratto: "Non aveva interesse a proseguire finché io non avrei maturato posizioni definitive. Lui si è sentito libero di fare altri colloqui e così io mi sono sentito libero di prendere un'altra figura" ha spiegato il numero uno biancorosso.