ufficiale Teramo e Campobasso escluse dal campionato di Serie C 2022-23

Quanto era preventivabile, si è ora concretizzato: Teramo e Campobasso sono state escluse dal campionato di Serie C 2022-23:

A renderlo noto, è la FIGC, attraverso il comunicato relativo al Consiglio Federale odierno, nel quale si legge questo paragrafo dedicato:

" Esame dei ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2022/2023: provvedimenti conseguenti

Ascoltata la relazione della Covisoc in merito ai singoli ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2022/2023, il Consiglio ha deliberato all’unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C del Campobasso e del Teramo".