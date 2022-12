ufficiale Terremoto in casa Piacenza, salutano il dg Scianò, Pozzoli e Battistotti

Terremoto dirigenziale in casa Piacenza. Nella serata di oggi tre dirigenti hanno dato le proprie dimissioni o risolto consensualmente i contratti che li legavano al club emiliano. Si tratta innanzitutto del direttore generale Marco Scianò seguito dal responsabile scouting Marco Pozzoli e dal consigliere del CdA Davide Battistotti. Addii che anticipano quello del presidente Roberto Pighi che dovrebbe passare la mano entro la fine dell'anno solare. Queste le note del club biancorosso:

"Piacenza Calcio 1919 comunica la risoluzione consensuale con il Direttore Generale, dott. Marco Scianò. Contestualmente, il dott. Scianò ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione. La Società, rinnovando a Marco la propria sincera stima, desidera ringraziarlo per l’impegno e la passione con i quali ha ricoperto, in questi ultimi dieci anni, il proprio ruolo, dimostrando abnegazione e spirito di sacrificio e lavorando sempre nel rispetto dei valori biancorossi. Con l’augurio di nuovi successi professionali.

Piacenza Calcio 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Responsabile Scouting, dott. Marco Pozzoli.

Giunto in biancorosso nel settembre 2021, la Società di Via Gorra ringrazia Marco per l’operato e per il contributo fornito e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

Piacenza Calcio 1919 rende noto che il sig. Davide Battistotti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione.

La Società esprime a Davide il proprio ringraziamento per il prezioso apporto assicurato in tanti anni di proficua collaborazione".