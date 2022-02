ufficiale Triestina, a centrocampo arriva Sakor. Contratto fino al 2023 con opzione

Volto nuovo in casa Triestina: è stato infatti tesserato il centrocampista Vajebah Kaliefa Sakor, che con gli alabardati ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2023, con opzione per la stagione successiva in caso di Serie B.

Ecco la nota del club alabardato:

"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver perfezionato l'ingaggio del calciatore Vajebah Kaliefa Sakor. Il giocatore si è legato alla causa rossoalabardata fino al 30 giugno 2023, con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B.

Nato a Monrovia (Liberia) il 24 ottobre 1996 e trasferitosi in Norvegia sin dall'età di 7 anni, 185 cm di statura, Sakor è un duttile centrocampista che può essere impiegato sia sulla linea mediana che sulla trequarti.

Cresciuto calcisticamente in Norvegia nell'Asker, con questo club fa il suo esordio in massima serie non ancora diciassettenne. Viene portato in Italia dalla Juventus e aggregato alla formazione Primavera con la quale conquista una Coppa Italia, guadagnando la convocazione di Antonio Conte per il ritiro precampionato con la prima squadra. Acquisisce ulteriore esperienza in campo internazionale non solo con le chiamate in tutte le selezioni nazionali giovanili norvegesi (tra queste, cinque gettoni nell'Under 21), ma anche militando in Serie A con le maglie di Westerlo (Belgio), Valerenga (Norvegia), Goteborg (Svezia), OFI Creta (Grecia) e Brann (Norvegia), ultimo club con il quale era tesserato fino all'inverno 2021 prima dell'approdo a Trieste.

Pronto a mettersi a disposizione di Mister Bucchi ed aggregarsi ai nuovi compagni, a Vajebah auguriamo un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale e rivolgiamo un caloroso benvenuto a Trieste!".