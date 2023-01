ufficiale Triestina, accettate le dimissioni di Pavanel. La panchina va a Gentilini

La società Triestina Calcio ringrazia per il lavoro svolto con passione e serietà mister Massimo Pavanel. In vista della partita di mercoledì 1 febbraio contro la Virtus Verona, e per il proseguimento del campionato, la panchina sarà affidata al tecnico della primavera alabardata Augusto Gentilini che seguirà la squadra già durante il primo allenamento (in mattinata). Benvenuto mister Gentilini.