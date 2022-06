ufficiale Triestina, Atlas Consulting rileva l'80% della società. Il club sarà iscritto in C

vedi letture

"Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 annuncia l'ingresso di Atlas Consulting, guidata da Simone Giacomini e Antonino Maira, con l'80% delle quote societarie. L'ingresso di Altas Consulting rappresenta per la squadra una nuova iniezione finanziaria in grado in primo luogo di garantire l'iscrizione al campionato di Lega Pro e spingere l'acceleratore sulle attività imminenti di calciomercato, puntando così in maniera concreta a competere ad alti livelli per dare forma alle conseguente scalata verso le serie maggiori. Da oggi la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dall'Avv. Antonio Rappazzo, Antonino Maira e Mauro Milanese".

Con questo comunicato, la Triestina annuncia l'ingresso in società, con la quota di maggioranza, da parte dell'azienda Atlas Consulting, che permetterà al club di iscriversi al prossimo campionato di Serie C.