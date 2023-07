ufficiale Triestina, l'acquisto di Pavlev ora è realtà. Accordo con il difensore fino al 2025

Nuovo acquisto della Triestina. Era nell'aria l'arrivo di Daniel Pavlev, ora è ufficiale. Di seguito il comunicato del club:

"US Triestina Calcio 1918 è lieta di annunciare l'acquisizione del difensore sloveno Daniel Pavlev. Pavlev, terzino destro classe 2000, ha sottoscritto con il club un accordo fino al 2025. Nato a Sempeter Pri Gorici, Pavlev ha maturato esperienza in Italia militando nel settore giovanile del Chievo Verona, club con il quale ha esordito in Serie B nella stagione 2020 /21. Nell'ultimo biennio, Pavlev ha vestito la maglia della Viterbese in Serie C, collezionando 50 presenze tra campionato e Coppa Italia, contribuendo con un gol e quattro assist. Benvenuto a Trieste, Daniele".