ufficiale Un Campione d'Italia alla Casertana. Ingaggiato Davide Marfella

Serie C

Oggi alle 20:04 Serie C

Davide Marfella è della Casertana. Il portiere classe 1999 arriva in rossoblù dopo la stagione che la visto conquistare lo scudetto con il Napoli. "Arrivo in una piazza importante, con una società ambiziosa e un progetto serio. La squadra allestita parla da sola. Quindi è stato facile dire di sì e scegliere di ripartire di qui. Ho già maturato esperienze importanti come quelle di Bari. Negli ultimi due anni poi con la maglia azzurra sono cresciuto tanto lavorando con portieri del calibro di Meret, Ospina e Sirigu".