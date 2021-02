ufficiale Vibonese, ecco il rinforzo a centrocampo: trovato l'accordo con Cattaneo

Luca Cattaneo è un nuovo giocatore della Vibonese, che si rinforza così a centrocampo.

Questa la nota del club rossoblù:

"Luca Cattaneo, classe ‘89, è un nuovo giocatore dell’U.S. Vibonese Calcio. Centrocampista di esperienza arriva a Vibo Valentia dopo essersi svincolato dal Piacenza, club in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Un giramondo, il giocatore porlezzese è cresciuto nel settore giovanile del Como agli ordini del compianto Stefano Borgonovo. Tra le squadre in cui ha militato in questi anni, Novara, Pavia, Bassano, Gubbio, Reggiana, Brescia, Savona e Pordenone, tutte tra C e B. Il neo calciatore rossoblù, dopo essersi sottoposto alle visite mediche previste dai protocolli sanitari, sarà a disposizione di mister Galfano ed i suoi nuovi compagni".