ufficiale Virtus Francavilla, primo contratto da pro per il 2001 Francesco Carella

La Virtus Francavilla comunica che Francesco Carella, in data odierna, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con la Virtus Francavilla Calcio. Il centrocampista brindisino classe 2001, lo scorso anno in addestramento tecnico, ha firmato un contratto fino al 2023. Prodotto del vivaio biancazzurro, nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze in serie C.