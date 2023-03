ufficiale Viterbese, è addio con il direttore generale Pistolesi. La nota del club

La U.S. Viterbese 1908 comunica che si dividono le strade tra il club e il direttore generale Francesco Pistolesi. A lui un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e un sincero augurio per il futuro.