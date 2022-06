ufficiale Viterbese, risolto il contratto con mister Dal Canto e il suo staff

Che fosse ormai a un passo dall'addio era cosa nota, la Carrarese lo aspetta, ma adesso c'è l'ufficialità: mister Alessandro Dal Canto ha risolto il suo contratto con la Viterbese.

Questa la nota diramata dal club poco fa:

"US Viterbese comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto in essere con il tecnico Alessandro Dal Canto, l’allenatore in seconda Giuliano Lamma ed il preparatore atletico Alessandro Ciullini. La società ringrazia Dal Canto ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale".