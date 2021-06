Valoti: "AlbinoLeffe la mia seconda casa: ringrazio Andreoletti che mi ha dato ancora fiducia"

vedi letture

Chiuso il quinquennio di Simone Giacchetta, per l'AlbinoLeffe è arrivato il momento di un grande ritorno, quello di Aladino Valoti.

Dopo l'ufficialità, ai canali ufficiali del club, il direttore ha così parlato: "Sono felice e orgoglioso di tornare in bluceleste, l'AlbinoLeffe è un po' come se fosse la mia seconda casa. Ovviamente ringrazio il Presidente Andreoletti che ha deciso di darmi ancora fiducia. Sono molto contento di riabbracciare il mondo AlbinoLeffe, dalla società ai tifosi e tutti i collaboratori. È un ambiente che conosco bene e spero di portare avanti l'ottimo lavoro che è stato fatto in questi anni".