Vibonese, difficile trattenere Plescia. L'Empoli può far valere la clausola di riacquisto

Le prestazioni e i gol, 11 in campionato, dell'attaccante Vincenzo Plescia con la maglia della Vibonese non sono passate inosservate agli occhi del club di Serie B e non solo. Il club rossoblù farà tutto il possibile per trattenerlo un altro anno in Calabria, ma non sarà semplice perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, sul giocatore si sta già muovendo l'Empoli che ha il diritto di riacquisto del cartellino del classe '98 e potrebbe esercitarlo.