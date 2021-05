Vibonese, Roselli sul futuro: "Mi armo di pazienza, prima va scelto il direttore sportivo"

Intervistato da Tuttoc.com il tecnico Giorgio Roselli ha parlato del proprio futuro dopo la salvezza conquistata alla guida della Vibonese spiegando di non conoscere ancora il proprio destino: “Mi armo sempre di discreta pazienza, vediamo. Al momento non so perché a Vibo deve essere ufficializzato il direttore sportivo e dopo toccherà all'allenatore e poi i calciatori. - continua Roselli parlando poi delle sorprese nei play off promozione – Ce ne sono più d’una, sia in negativo per un discorso di organico, sia in positivo per aver battuto squadre sulla carta superiori. Le delusioni sono state Triestina, Bari e Modena, mentre la sorpresa è l’Albinoleffe e in parte anche la Feralpisalò che ha eliminato i pugliesi. Matelica? È stata una sorpresa anche durante l’anno, mi ha sorpreso positivamente”.