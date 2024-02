Ufficiale Vicenza, è addio col centrocampista Cataldi: c'è la risoluzione del contratto

Serie C

Oggi alle 17:19 Serie C

L'avventura di Riccardo Cataldi al Vicenza è terminata con oltre un anno d'anticipo sulla scadenza naturale del contratto (fissata nel 2025). Il giovane calciatore ha infatti risolto il legame che lo legava ai biancorossi. Questa la nota dei veneti:

"La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Riccardo Cataldi.

Cataldi, centrocampista classe 2001, in biancorosso da luglio 2022 ha registrato 12 presenze tra Serie C e Coppa Italia, prima del grave infortunio avvenuto nel dicembre 2022, nella gara di Coppa Italia Serie C contro la Viterbese.

Il club desidera augurare il meglio a Riccardo per il prosieguo della propria carriera".