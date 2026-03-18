Vicenza in Serie B, capitan Costa: "Emozioni indescrivibili anche a due giorni di distanza"

"A due giorni di distanza le emozioni sono ancora tante e indescrivibili. Un nuovo capitolo iniziato il 19 luglio 2023, quando sono tornato nel territorio dove sono cresciuto per indossare la maglia più importante, la maglia biancorossa". L'esterno sinistro e capitano del Vicenza Filippo Costa a due giorni di distanza dalla promozione in Serie B sui propri social torna a parlare di quel momento facendo un riepilogo della sua avventura in biancorosso iniziata tre anni fa.

"Un amore e una passione che sono cresciuti con il passare del tempo fino a indossare con orgoglio la fascia di capitano, un percorso nel quale ho incontrato diversi compagni che sono poi diventati amici, con cui ho conquistato tante vittorie importanti e, purtroppo, affrontato anche due delusioni per non aver raggiunto prima un traguardo che meritavamo. - scrive ancora Costa su Instagram - Voglio dedicare questa vittoria a tutte le persone con cui ho condiviso questo cammino in questi anni, con chi c’è ora e con chi c’è stato prima, e che mi ha aiutato a superare i momenti difficili, a tutti i miei compagni, a tutto lo staff e le persone che lavorano o hanno lavorato dietro le quinte, fino ai direttori, alla proprietà e ai soci.

Alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno aiutato a rialzarmi, standomi vicino ogni giorno.

A tutti i tifosi che rendono questa piazza così speciale e ai nuovi traguardi che spero raggiungeremo insieme in futuro...

Vicenza, ce l’aBBiamo fatta".