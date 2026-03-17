Vicenza, Zamuner: "Non pensavo al +20 sulla seconda. In B con Gallo e qualche innesto di categoria"

“L’emozione era enorme con una cornice non da Serie C, ero consapevole delle mie qualità e di aver allestito una formazione competitiva, ma non pensavo di arrivare a +20 sulla seconda”. Il direttore sportivo Giorgio Zamuner parla così dopo la promozione del Vicenza conquistata con largo anticipo e dopo un campionato dominato praticamente dalla prima giornata e che a lungo ha visto la squadra imbattuta.

“Penso che sia venuta fuori una cosa straordinaria e tutti dobbiamo essere orgogliosi di essere stati in testa dall’inizio alla fine. Sono felice di essere stato uno degli artefici di questo gruppo. - prosegue Zamuner come riporta Trivenetogoal.it - Le scelte? Serve condivisione della piazza e dei programmi con le caratteristiche. Quando si vince in questo modo penso che ci sia un’unità di intenti importante, citerei Caferri perché è arrivato dalla Giana Erminio, ma tutti hanno avuto la giusta alchimia, non era comunque scontato vincere così”.

Spazio poi al futuro: “Penso che la squadra non sarà tanto diversa da quella attuale, un gruppo come questo ha una base forte per fare bene, poi vedremo anche i programmi della società. Vanno inseriti giocatori di qualità e di categoria. Gallo? Farà bene anche in Serie B e mi auguro che lui abbia lo stesso pensiero perché non bisognerà disperdere l’entusiasmo, dovremo essere bravi a prendere i giocatori che si integrino con il gruppo per divertirci".