Vicenza, Zamuner sulla festa promozione: "Sembra di aver vinto la Champions League"

"Godiamoci la festa perché sembra davvero di aver vinto la Champions League”. Il direttore sportivo del Vicenza Giorgio Zamuner usa una iperbole (figura retorica che consiste nell'esagerare la descrizione della realtà tramite espressioni che l'amplifichino per eccesso o per difetto) per descrivere la festa che ha avuto luogo in Piazza dei Signori per la tanto attesa promozione in Serie B del club biancorosso.

Il dirigente torna con la mente anche a quel gol segnato nello spareggio di Ferrara contro il Prato nel 1990 che valse la salvezza nell'allora C1: "Quell’anno ho segnato allo spareggio e in qualche modo ho salvato una stagione che, a livello personale, non era stata delle migliori. - prosegue Zamuner come riporta Trivenetogoal.it - Però credo di aver regalato una grande gioia ai tifosi vicentini.

Quest’anno, però, la gioia è ancora più grande. Perché quello che abbiamo fatto è qualcosa di incredibile: i ragazzi, il mister, lo staff, tutta la società. Tutti insieme abbiamo costruito qualcosa che forse all’inizio sembrava impensabile. Abbiamo fatto un campionato semplicemente stratosferico. E alla fine la capolista se ne va".