Virtus Francavilla, Adorante: "Cerco di imparare da tutti i più grandi, mi piace molto van Basten"

Andrea Adorante, attaccante della Virtus Francavilla, ha parlato ad Antenna Sud dei suoi primi minuti in maglia biancoazzurra: "A Bari noi abbiamo fatto la nostra partita, ma il rigore ci ha un po’ tagliato le gambe, anche se poi abbiamo fatto una buona prestazione. Turris? Il nostro obiettivo è quello di ripartire dopo la sconfitta di domenica, vogliamo i tre punti. Impressioni? Sono stato accolto molto bene da tutti. Io sono qui per crescere e dimostrare il mio valore e aiutare il Francavilla. Dopo due stagioni dove non ho avuto molta continuità, avevo bisogno di un'esperienza che mi facesse giocare e fare gol. Sono molto "fissato" per il gol, lo vedo quasi come un'ossessione. A chi mi ispiro? Cerco di imparare da tutti i più grandi, ma mi piace molto Van Basten. Di quelli ancora in attività, invece, ammiro Lewandowski, perché gioca per la squadra ma segna anche tanto".