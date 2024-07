Ufficiale Virtus Verona, in difesa torna Munaretti: arriva in prestito dalla Cremonese

La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Luca Munaretti dalla US Cremonese, fino al 30 giugno 2025.

Nato a Soave (VR) il 22 giugno 2002, Munaretti ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del ChievoVerona. Ingaggiato nel 2021 dalla Cremonese, è rimasto nel capoluogo scaligero per disputare due stagioni consecutive in prestito alla Virtus Verona, con cui ha debuttato da professionista ed è sceso in campo in 37 partite ufficiali, mostrando il suo valore nel ruolo di difensore in grado di coprire differenti posizioni.

La scorsa annata ha militato nel Renate, sempre in Serie C NOW, in una sfortunata stagione penalizzata da un infortunio.

A Luca va il bentornato al Gavagnin-Nocini con l’augurio di ottenere nuove soddisfazioni, personali e di squadra, con la maglia rossoblù