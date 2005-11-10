Ufficiale Lecco, nuovo rinforzo in difesa: arriva Arena dalla Salernitana a titolo definitivo

Il centrale classe '99 chiude dopo appena sei mesi la sua esperienza in Campania e si trasferisce in Lombardia firmando un biennale

Dopo appena sei mesi e 12 presenze con la maglia della Salernitana, dove era arrivato dall'Arezzo lo scorso gennaio, per il centrale Arena si chiude l'avventura in Campania e si apre una nuova esperienza in Lombardia con il Lecco.

Il comunicato del Lecco

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo, fino al 30/06/2028, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Arena dalla U.S. Salernitana.

Difensore classe 1999, è nato a Valenzano, in provincia di Bari. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bari, nella stagione 2019/20 ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico in Serie C con il Monopoli. Nella stagione 2022/23 ha registrato 18 presenze in Serie B con la maglia della Spal.

È rimasto a Ferrara fino all’estate 2025, quando si è trasferito all’Arezzo, per poi passare alla Salernitana per la seconda parte della stagione. Indosserà la maglia numero 5.

Il comunicato della Salernitana

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Calcio Lecco 1912 per la cessione del difensore classe 1999 Matteo Arena. Il calciatore si trasferisce in Lombardia a titolo definitivo. Il club ringrazia Arena per l’impegno profuso nel suo periodo di militanza in granata e gli augura le migliori fortune per il futuro.