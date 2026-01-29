Ufficiale
Vis Pesaro, ceduto Mariani a titolo definitivo al Venezia. Rimane in prestito fino a giugno
La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per la cessione a titolo definitivo del calciatore Edoardo Mariani.
L’intesa prevede che il giocatore rimanga in prestito alla Vis Pesaro 1898 fino al 30 giugno 2026, continuando così a far parte del progetto tecnico biancorosso.
Edoardo Mariani si è formato nel vivaio biancorosso affrontando un percorso costruito su identità e sviluppo che lo hanno reso pronto per questa grande opportunità di crescita. Tale operazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Vis Pesaro 1898 e conferma, ancora una volta, il valore del lavoro quotidiano svolto dal settore giovanile, pilastro fondamentale del progetto sportivo della società.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
